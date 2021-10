Il Valentino Mazzola presenta le Principessine: «Vogliamo dare spazio a tutte le bambine che vogliono conoscere questo sport»

Il Valentino Mazzola dà a tutti la possibilità di giocare a calcio: la novità di quest’anno è la nuova squadra femminile, le Principessine, chiamate affettuosamente così dal presidente Biondini Sergio e da tutto lo staff tecnico tra i quali l’allenatore Salvatore Di Meo, che orgogliosamente allena diverse categorie, sia quelle maschili Under 16 che le Under 15 femminili. «Per la società il gioco del calcio deve tornare a divertire tutti insegnando a giocare bene, bisogna smettere di credere che vincere sia lo scopo di questo gioco, questo è il messaggio che vogliamo far passare. Queste nuove leve sono al momento nove bambine di età mista: la più grande è una 2011 mentre la più piccola è una 2015. Abbiamo deciso di non iscriverle a nessuna categoria infatti al momento non vogliamo partecipare ad alcun campionato. Le piccoline giocano a calcio per la prima volta e l’importante in questa fase è far conoscere questo gioco e lasciare che non vengano oppresse da agonismo e competitività, come noto invece che accade spesso in altre società. Io e Raimondi siamo i padri di questo progetto, stiamo facendo crescere un piccolo vivaio di future calciatrici in maniera etica ed umana. Prima di tutto abbiamo dovuto pensare ai problemi logistici. Avere il femminile è possibile solo se si hanno gli spazi, sembrerà banale ma il gentil sesso necessita di luoghi separati e non comuni con quelli dei maschietti. Perciò lo spogliatoio delle piccoline è loro e della squadra Under 15. Creare un ambiente sano fondato su valori che mettano la persona davanti al resto, crea un rapporto di fiducia. Anche i genitori sono più felici e questo permette di creare una catena di rapporti che instaurano reciproci interessi. Molte principessine vengono dalla stessa Cassano, altre invece fanno anche molti chilometri per venir ad allenarsi da noi. Con loro ci divertiamo a fare diverse attività, ad esempio queste piccole atlete sono presenti negli incontri in casa delle ragazze Under 15 femminile e fanno il tifo per loro. Sabato invece abbiamo organizzato tramite il nostro gruppo Whatsapp una festa a tema Halloween dopo partita. È stato chiesto, a chi voleva, di portare un costume, per poter festeggiare a fine incontro, abbiamo pensato anche alle avversarie donando loro delle caramelle per includerle in questo piccolo laboratorio creativo». Principesse per davvero dunque le giocatrici del Valentino Mazzola.