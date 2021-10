Femminile: l'intervista alla bomber del Trofarello U19 Debora Silvestri e focus sulle U15 del Bulè Bellinzago

Ancora tanto calcio femminile su Sprint e Sport in edicola e in edizione cartacea da lunedì primo novembre. Tra gli approfondimenti principale troverete l'intervista a Debora Silvestri, attaccante dell'Under 19 che sta incantando tutti in campionato con il Trofarello. Fucus poi sulle Under 15 del Bulè Bellinzago che hanno strappato il pass per il girone delle prime e nel fine settimana che viene dovranno affrontare il Baveno per il primato del girone.

In Eccellenza il Moncalieri di Simone Baccino non sbaglia un colpo e supera anche l'ostacolo Torino Women. Le granata ancora in 11 contate e con una espulsione, riusciranno a disputare la prossima partita? La Freedom dopo il turno di riposo torna a vincere in casa della Santostefanese e poi l'aspetterà il big match casalingo con l'Area Calcio.

Proseguono anche i campionati di Under 19 e Under 17. In Serie C sia Pinerolo che Independiente Ivrea disputano un'altra prova convincente. La Juventus in Serie A fa sette su sette e Barbara Bonansea festeggia le 100 presenza con la maglia bianconera.