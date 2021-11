Femminile: Freedom-Moncalieri e chi vi ferma? Il Toro vola in Under 15

Tanto calcio femminile anche sul numero di Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 8 novembre. Si parte con l'Eccellenza dove il big match tra capoliste a punteggio pieno è stato più a senso unico del previsto con la Freedom di Gianluca Petruzzelli che sembra davvero inarrestabile. All'Area Calcio la magra soddisfazione di aver segnato il primo gol della storia alle cuneesi in gare ufficiali. Non sbaglia un colpo nemmeno il Moncalieri nel Girone A e proseguono spedite anche Torino Women e Femminile Juventus.

Approfondimenti sul Moncalieri guidato dal tecnico Simone Baccino dove gioca anche la sorella Aurora. Focus sull'Under 17 del Baveno di Giorgia Borgotti che non smette di stupire. Se la Juventus domina in Serie A ormai da quattro anni, le bianconere hanno un futuro assicurato con le giovani in prestito in A e un Settore Giovanile che sforna giocatrici importante per le nazionali di categoria.

Proseguono i campionati di Under 19 e Under 17, mentre in quello di Under 15 c'è stata l'ultima giornata della prima fase con il Torino che riesce a strappare il pass per il girone delle prime e delle seconde con entrambi i gruppi.