Mercoledì 17 novembre in programma a Cologno il secondo raduno della Rappresentativa Under 23

Presso il campo comunale "Vittorio Brusa" di Cologno Monzese, il prossimo 17 Novembre si terrà sarà alle 19:30 il secondo raduno per la Rappresentativa femminile Under 23 agli ordini del tecnico Giacomo Mignani. Di seguito le convocate:



Dell'Accademia Vittuone sono state selezionate: Virginia Baratti, Lara Cataldo e Anna Guidi. Del Calcio Lecco: Marianna Bruno, Giorgia Deriu, Camilla Galbusera, Giulia Giuriani, Gloria Maglia e Chiara Porcaro. Giulia Adami del Casalmartino. Dal Cesano Boscone Idrostar: Alice Callegari, Elena Iannelli, Alessandra Innella, Sara Magnago, Sara Palacino. Per il Città di Brugherio Carlotta Irene Merisio; da Segrate Giulia Anna Ferrari e Virginia Novi. Del Crema: Lucrezia Carletti e Beatrice Turrini. Dal Cus Bicocca Maria Giulia Brognoli, Giulia Forbicini, Costanza Sofia Maroni e Chiara Nava. Della Doverese: Crystal Balistreri e Maria Marchesini. Dal Tabiago Valentina Benedetti e Laura Leoni. Del Football Leon: Camilla Ambrosoni ed Erica Ostini. Dal Gavirate Lisa Magrini, e del Minerva Milano Chiara Agosta e Virginia Valente. Dal Varedo Ilaria Eva Daddario e Matilde Tiraboschi. Beatrice Francesca Olivieri del Vibe Ronchese, e dal 3Team Brescia Chiara Pedemonti ed Elisa Romele.