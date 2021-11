Femminile: l'amara decisione della Santostefanese, la storia tra le nevi di Francesca Baudin e la magia del Cit Turin Under 12

Ancora tanto calcio femminile sul numero di Sprint e sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 15 novembre. Si parte con la Serie C e con l'intervista all'attaccante dell'Independiente Ivrea, Francesca Baudin, del suo grande passato da fondista e del suo presente in orange. Intanto se le eporediesi inciampano a Lucca, non si ferma la corsa del Pinerolo.

In Eccellenza si registra il ritiro di una delle grandi protagoniste del campionato, la Pro Santostefanese. Il presidente ha raccontato i motivi di questa decisione molto amara. Intanto Freedom e Moncalieri non arrestano la loro supremazia nei rispettivi gironi. In Under 19 abbiamo assistito allo spettacolare pareggio tra le cuneesi e il Torino.

In Under 17 poca storia: il Torino ne fa 23 all'Academy Pro Vercelli che ci mette comunque il cuore. Focus sulle ragazze dell'Alessandria. Spettacolo infine a Caramagna Piemonte dove le Under 12 del Cit Turin hanno partecipato alla fase interregionale del Torneo U12 federale con Milan e Sampdoria. Alla fase nazionale ci sono andate le rossonere, però quanto orgoglio per le rossoverdi dell'istruttore Agostino Sanseverino.