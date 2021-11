Femminile: l'intervista a Giusy Vitiello dell'Academy Pro Vercelli, la sfida con l'Under 17 del Torino FC e la super Bi Veo U15

Ancora tanto calcio femminile sull'edizione digitale e in edicola di Sprint e Sport da lunedì 22 novembre. Potrete trovare la nostra intervista alla giocatrice dell'Academy Pro Vercelli, Giusy Vitiello. Uno speciale dedicato a Rocco Vitale, coordinatore del Settore femminile del Bra scomparso la scorsa settimana a soli 51 anni.

In Serie C vincono ancora Pinerolo e Independiente con le ragazze di Tatiana Zorri in testa con l'Arezzo in attesa del prossimo turno che vedrà le biancoblù proprio nella trasferta toscana con le amaranto. Le orange ne fanno sei al Caprera ed ora sono quarte in classifica. In Eccellenza la Freedom, con diverse assenze, fatica un po' più del solito sul campo del Borghetto Borbera.

Il Torino batte l'Academy Pro Vercelli nel match di Under 19 da noi seguito. Anche le granata Under 17 vincono un importante match con il Baveno e si laureano campionesse d'inverno. Il tutto in attesa della seconda fase di Under 15 che comincerà nel fine settimana. Intanto la Bi Veo continua la preparazione con l'amichevole a Quarona.