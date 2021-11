Femminile: il nuovo libro del tecnico Gabriele Tosi dell'Alessandria e l'intervista a Gabriella Triolo, numero 1 della Freedom

Ancora spazio al grande calcio femminile su Sprint e Sport in edizione digitale e in edicola da lunedì 29 novembre. Partendo dagli approfondimenti troverete l'intervista a Gabriella Triolo, portiere della Freedom che ha iniziato senza sbavature questa prima parte di Eccellenza. Il tecnico dell'Alessandria, Gabriele Tosi, ha pubblicato un libro sul calcio dei bambini con uno scopo molto importante.

Passando al giocato è stato il fine settimana della super sfida di Serie C tra le capoliste del Girone A Arezzo e Pinerolo. Con biancoblù e amaranto che ci hanno raccontato le emozioni di una partita tiratissima. Partita la Coppa di Eccellenza femminile con il Moncalieri, Accademia Torino e Cus Torino che hanno strappato il pass per il prossimo turno. Vincono anche Freedom, Novara e Academy Pro Vercelli.

Ripartita l'Under 15 con la seconda fase che riprende nel ricordo di Rocco Vitale, coordinatore del Settore giovanile del Bra scomparso la settimana scorsa. In Under 17 il Cit Turin di Edoardo Fontana trova la sua seconda gioia in campionato, mentre le Girls di Ovada si aggiudicano il derby con l'Alessandria