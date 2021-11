Sedriano-Pro Sesto: accade tutto nel primo tempo, Melioli e Giordano protagoniste all'interno di una gara tutt'altro che scritta

La Pro Sesto pareggia 1-1 in casa del Sedriano e non riesce nel tentativo di centrare la seconda vittoria consecutiva. Una gara che ha visto gli ospiti passare in svantaggio ad inizio gara con il gol ad opera di Melioli, per poi riprendere la situazione in mano alla mezz'ora del primo tempo, con Giordano a timbrare il cartellino grazie ad una stupenda traiettoria. Sorridono invece le gialloblù, che dopo il pesante ko rimediato sul campo del Como, conquista un punto che dà morale dopo aver giocato i primi trenta minuti in maniera pressochè perfetta. Melioli la sblocca, Giordano la livella....

