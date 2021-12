Femminile: Intervista esclusiva al capitano del Real Meda in Serie C, Laura Roma, e a Luigi Rescaldani (Eccellenza) nella settimana che porta alla partitissima con il Casalmartino

Va in archivio un altro grande fine settimana di calcio femminile raccontato sulle pagine (cartacee e digitali) di Sprint e Sport Lombardia. Al solito vi offriamo partite viste sul campo e approfondimenti esclusivi come l'intervista al capitano del Real Meda, Laura Roma. La lissonese classe 1995 parla del suo percorso calcistico e del campionato che stanno affrontando le Pantere di Mirko D'Onofrio in Serie C, offrendo anche il suo punto di vista sul movimento in senso più generale.





Scendendo in Eccellenza abbiamo incontrato il tecnico della Riozzese, Luigi Rescaldani, nella settimana che porta al big match contro le avversarie del Casalmartino per la storica società rosanero. Il capitolo interviste propone inoltre un dialogo con la responsabile del calcio femminile al Città di Brugherio, Alessia Pirinu.





Temi ma anche tanto calcio con le sfide osservate in prima linea. Per la categoria Under 19 potrete trovare la partita tutt'altro che scontata tra una ritrovata Football Leon e il Sedriano, che grazie alla sofferta vittoria si issa da solo in testa al campionato. Scendendo nella categoria Allieve, ecco anche il match molto interessante tra la Riozzese del tecnico Francesco Di Lao, e le avversarie della Doverese.Oltre a questo la solita copertura dati accessibile dall'applicazione di Sprint e Sport e dai qr-code inquadrabili sul giornale cartaceo.