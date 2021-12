Femminile: Under 17, l'intervista a Chiara Tantillo e la remuntada pazzesca del Torino

Sempre tanto calcio femminile sull'edizione di Sprint e Sport in edicola e in versione digitale da lunedì 6 dicembre. Si parte con l'intervista alla giovane Chiara Tantillo, attaccante di belle speranza in forza all'Under 17 dell'Independiente Ivrea allenata da Paola Cordella. Proseguono intanto i campionati di Under 17 e Under 15 che ha visto disputarsi la seconda giornata della seconda fase.

Prosegue anche la Coppa Italia di Eccellenza con altri verdetti che sono arrivati e la prima sconfitta in assoluto per la Freedom (ko ininfluente). Salta un'altra panchina: è quella di Massimo Romagnolli della Bi Veo. Intanto in Serie C il Pinerolo capolista non gioca, mentre l'Independiente incappa nella Solbiatese Azalee.

In Serie A la Juventus fa suo il big match contro il Sassuolo grazie a una strepitosa Cristiana Girelli e strappa il 50° risultato utile consecutivo in attesa della serata di Champions contro il Chelsea e l'altra grande sfida casalinga con il Milan.