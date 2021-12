Femminile: la Quaronese vuol tornare a fare la storia, a Garino un torneo spettacolare

Anche sull'edizione di Sprint e Sport in edicola e in edizione digitale da lunedì 13 dicembre spazio al tanto calcio femminile. In primo piano a livello regionale la storia della Quaronese che ha fatto rinascere il suo polo in rosa con l'Under 15 e punta in futuro a ricreare anche una Prima squadra che già esisteva 30 anni fa.

Il Comitato Regionale ha fermato tutto? Sì, ma intanto l'8 dicembre la stupenda BCC Cup si è disputata sui campi del Garino e ha visto protagoniste sette squadre professionistiche Under 11 più il Bulè Bellinzago che ha vinto la fase preliminare e i Pulcini 2011 di casa che hanno sostituito l'assente Alessandria.

In C non si ferma il Pinerolo, mentre l'Independiente Ivrea registra un brusco stop. Le orange però festeggiano due delle loro giocatrici convocate nella selezione nord dell'Under 20. Salendo sopra le nuvole troviamo la Juventus che a dicembre ha già quasi chiuso la pratica Serie A facendo suo il big match con il Milan.