Femminile: l'esperienza di Gramoni e Izzo in Nazionale Futsal e il volo del Candiolo C5

Anche questa settimana Sprint e Sport esce in edicola con due pagine di calcio femminile ricche di notizie e approfondimenti. Un ampio spazio è riservato alle categorie regionali: a pagina 32 l'intervista ad Elisa Gramoni e Angela Izzo, le due calciatrici del Bulè Bellinzago che hanno vestito la maglia della Nazionale Italiana di Futsal in occasione del triangolare con Francia e Svizzera disputatosi a Lainate il 9 Gennaio; una carriera, la loro, accomunata da un filo rosso che le ha viste compagne di squadra al Novara, avversarie e poi nuovamente insieme al Bulè Bellinzago.



Si prosegue con i pagelloni dell'Under 17, pronta a scendere prossimamente in campo per il girone di ritorno del campionato. Nel Girone A vola il Torino ma la lotta con il Baveno e l'Accademia Torino è tutt'altro che spenta; nel girone B imbattibile la Juventus ma le due piemontesi non professioniste - Boys Calcio e Alessandria - si difendono alla grande togliendosi più di una soddisfazione.



Ancora una parentesi di calcio a 5: si presenta il Candiolo, militante in Serie, guidata dall'allenatore Sergio Zanellato e capitanata da Michaela Battaglia; si presenta anche il nuovo acquisto Isabella Rigoni.



Un'intera pagina è dedicata anche alle categorie nazionali: in Serie C uno sfortunato Pinerolo deve fare i conti con il quarto rinvio non essendosi disputato il match contro l'Independiente Ivrea in programma per la quattordicesima giornata di campionato. La società pinerolese, che non disputa una partita casalinga da Novembre, non ci sta: parola al Responsabile Davide Catalano.

