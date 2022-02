In campo maschi contro femmine: esperimento apripista in Martesana

Le barriere da abbattere, per il femminile, sono ancora numerose. Ma da sabato scorso ce n'è una in meno. Merito dei pionieri di Cassano D'Adda, da tempo in prima linea per la pratica e la diffusione del calcio anche tra le ragazze.

Dopo la bella iniziativa della vaccinazione di squadra, in gennaio, allo Sporting Valentino Mazzola hanno rilanciato con un'amichevole interna disputata tra le Giovanissime Regionali allenate da Salvatore Di Meo (annata mista. 2007, 2008 e 2009), e l'Under 15 maschile provinciale classe 2007/2008 di Mauro Platto.

Maschi contro femmine, uniti dalla passione per il calcio e dal glorioso colore granata. Un successo l'esperimento, con una partita molto più combattuta di quanto non dica il risultato finale di 7-2 finale in favore dei ragazzi:

«Vedere le mie ragazze affrontare i maschi - dice il tecnico Di Meo - è stata per me una soddisfazione che dà ragione al mio lavoro e a quello mio staff, che stiamo portando avanti con questo bellissimo gruppo».

«Non mi sarei mai aspettato un così buon inizio gara dalle ragazze - analizza invece Platto - che già nei primi minuti erano già passate in vantaggio. I miei ragazzi sono stati bravi a reagire, aiutati da altezza, muscolatura e un po' di furbizia in più, che hanno fatto un po' la differenza quando la stanchezza saliva».





Un confronto vero, quindi, che ha messo evidenza una volta di più il valore di una squadra, quella femminile, che sta ben figurando in campionato, dove le granata navigano in una posizione nobile di classifica (ritorno in campo è previsto il prossimo 13 febbraio sul campo della Riozzese), a sei lunghezze dalla coppia di capolista Milan-Pro Sesto.