Stessa misura, risultati opposti per Fiammamonza e Real Meda

Settimana dedicata ai recuperi nel campionato di Serie C Femminile, che ha offerto partite dall'esito incerto fino all'ultimo.

Due in particolare le sfide raccontate sul campo nel numero di Sprint e Sport appena andato in stampa. Match di cartello anche in Eccellenza dove abbiamo seguito l'incontro tra le ragazze di Stefano Cincotta e quelle di Diego Zuccher. Sul fronte degli approfondimenti un'intervista speciale a Giulia Segalini una giocatrice giovane, ma già veterana, tornata nella sua casa calcistica, la Solbiatese Azalee, dopo le esperienze in Serie A e Serie B.



ECCELLENZA







Il giornale lo trovi in edicola o dal lunedì mattina nella nostra Edicola Digitale (qui il LINK alla sezione abbonamenti)