Il Femminile si allarga: a Paderno Dugnano arriva al Promozione

Il mondo del Calcio Femminile si sta espandendo sempre di più, e i fatti lo dimostrano. Fatti e anche voci: sono ormai alcuni giorni, infatti, che girano storie di un ipotetico futuro impegno di FC Paderno Dugnano nella categoria Promozione del Calcio Femminile. Come al solito, qualche voce può avere anche un fondo di verità. Per evitare falsità a riguardo - soprattutto per un progetto così interessante - la dirigenza della società ha deciso di uscire allo scoperto.

LE PAROLE

E le conferme sono subito arrivate. Massimo Rondelli, dirigente e membro del CdA del FC Paderno Dugnano, racconta come: «L’idea di costruire una squadra che possa affrontare il campionato di Promozione del calcio a 11 femminile è sempre stata presente nel nostro progetto, tuttavia, negli ultimi 2 anni è stato tutto molto complicato e pertanto si è preferito iniziare a lavorare solo sul Settore Giovanile Femminile, favorendo anche l’inclusione di giovani atlete che si avvicinano a questo sport per la prima volta». La domanda sorge spontanea: cosa è cambiato oggi affinché possa decollare questo progetto? «Sicuramente sono mutate diverse situazioni - ha proseguito Rondelli - tra le quali si possono citare il progetto del Settore Giovanile che sta procedendo con enorme entusiasmo da parte delle atlete e delle famiglie delle stesse, favorendo l’avvicinamento di giovani ragazze a questo sport, un allargamento dello staff tecnico e dirigenziale che procede con analogo entusiasmo, i continui contatti da parte di soggetti esterni che avanzano proposte di collaborazione. Come è ovvio, l’entusiasmo è una componente importante in questo periodo, altrimenti lo sconforto per quanto abbiamo passato tutti noi non ci consentirebbe di guardare al futuro con il giusto ottimismo, ma nel nostro caso possiamo sostenere che l’ottimismo ci ha un po' contagiato. Infatti, siamo stati sollecitati ad anticipare il progetto alla stagione 2022/23 anche da persone che vogliono far parte di un qualcosa che sia realmente dedicato al calcio femminile».

FUTURO

L’attuale impianto con le categorie di calcio femminile a 7 verrà mantenuto ed integrato, con un ulteriore rafforzamento del settore giovanile, mentre la futura categoria di Promozione Calcio a 11 si andrà ad integrare alle categorie esistenti. Certamente, anticipare di almeno uno o due anni un progetto di questa portata non è una cosa semplice e non vi sono garanzie, ma sicuramente si può confermare che il progetto esiste ed è concreto, così come si sono concretizzati altri progetti annunciati la scorsa estate dalla società, nonostante le aspettative fossero molto basse e in pochi ci credessero realmente.