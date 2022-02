Portare il livello tecnico all'altezza del blasone di una grande piazza: la missione di Giovanni Dossi

Lecco protagonista nel numero di Sprint e Sport disponibile in edicola e in EDIZIONE DIGITALE a partire da lunedì 21 febbraio.



• La Promozione di Monica Iustoni torna al successo dopo il rallentamento di Varese, ma il tecnico deve fare i conti con una nuova defezione in difesa. L'attenzione però è sulla divisione femminile bluceleste in generale con l'intervista al responsabile Giovanni Dossi, che traccia un bilancio dei primi tre anni di attività, con lo sguardo già proiettato al futuro.

• Restando in Promozione, nuovi dettagli sul programma che sta allestendo per la prossima stagione il Paderno Dugnano

• Sul fronte del calcio giocato continua a regalare emozioni il campionato regionale di Under 19, con un Riozzese-Fiammamonza che, come all'andata ha tenuto col fiato sospeso fino alla fine.

• La storica società rosanero del basso milanese è di scena anche nella categoria Under 17: Riozzese-Voluntas Montichiari è stato un test interessante per le ragazze di Francesco Di Lao, a caccia di un obbietivo specifico. Terminare la stagione al quarto posto dietro soltanto alle corazzate professioniste, sarebbe l'equivalente di un grande posto "Champions"

• Come sempre, infine, tutti i dati, i gol e le classifiche dei campionati femminili sono aggiornati sulla nostra APP UFFICIALE, strumento fondamentale per rimanere sempre aggiornati su tutto il calcio lombardo.