Femminile, tutti gli argomenti sul giornale in edicola

Analisi, interviste, eventi e calcio giocato nelle pagine di Femminile nel GIORNALE IN EDICOLA



SERIE B

• La settimana da urlo del Brescia Femminile, dalla vittoria in extremis col Como Women al consolidamento del primato.



SERIE C

• Le Solbiatese Azalee sbancano Pinerolo, ancora in affanno e senza vittoria Real Meda e Fiammamonza.



ECCELLENZA

• Conferme dalla Football Leon che sfodera una grande prova sul Gavirate.



PROMOZIONE

• Il Cus Bicocca infligge la prima ferita alla capolista nello scontro diretto: decide un eurogol.

• Il presidente Marco Pennati fa sentire la voce delle Football Milan Ladies dopo il 35-0 subito nel turno precedente.







UNDER 19

• Il Fiammamonza si tiene stretta la vetta, e la sua bomber tocca quota trenta gol.



UNDER 15

• Partito anche il tabellone femminile della Bracco Cup Annovazzi. Le super big pronte a scendere in campo.