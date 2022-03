Femminile: gli argomenti della settimana nel giornale

Campionati che si avvicinano sempre di più al momento di verdetti; eventi prestigiosi che entrano nel vivo; racconti di campo da un universo in espansione come quello del calcio femminile. Ecco cosa troverete nel giornale di questa settimana disponibile in edicola in versione cartacea, ma anche in EDIZIONE DIGITALE



ECCELLENZA

• L'Accademia Vittuone approfitta del turno di riposo del Lumezzane per scavalcarlo in vetta, e tra una settimana c'è la supersfida al Monterosso.



PROMOZIONE

• Il Lecco riposa ma guadagna ugualmente punti sulle più dirette rivali, CUS Bicocca e Vighignolo, che si scontrano nel big match della settimana.

• Alina Scottoni della Pontese tocca quota 47 gol stagionali ma al contrario dell'andata questa volta è il Città di Varese a festeggiare.







UNDER 19

• Continua il duello a distanza tra Fiammamonza e Sedriano in attesa dello scontro diretto. Le ragazze di Mussini senza freni a Bresso. Le gialloblù si impongono nel derby di Vittuone con Rubbino e Samarati protagoniste.





UNDER 15

• Settimana di quarti di finale alla Bracco Cup Annovazzi femminile. Il resoconto dei quarti di finale Monza-Atalanta e Inter-Sarnico.

• Biancorosse di scena anche nel weekend. Gran partita contro il Lecco per provare a blindare la qualificazione alla fase nazionale di categoria.