Femminile: i contenuti del giornale in edicola da lunedì 28 marzo

Ci si avvicina alla resa dei conti nella galassia del Calcio Femminile. I verdetti sono sempre più vicini, in campionato ma anche nei tornei, e le partite iniziano ad avere un peso specifico sempre maggiore. Di seguito tutti i temi del giornale in uscita lunedì 28 marzo, disponibile in edicola e in EDIZIONE DIGITALE.

PRIMAVERA

• Il Milan si arrende soltanto nella finalissima del Torneo di Viareggio contro le danesi del Brøndby.



ECCELLENZA

• Lo scontro diretto tra Accademia Vittuone e Monterosso lascia inalterati gli equilibri. Continua la corsa a tre insieme al Lumezzane.

PROMOZIONE

• Sconfitta contro il Cus, vittoria in extremis con la Virtus Cantalupo, ora il pareggio senza reti con il Gorla. Il super Lecco ha rallentato la marcia, le bicocchine di Piccarreda sperano e intanto Alina Scottoni della Pontese arriva a quota 59 gol stagionali.





UNDER 15

• Il racconto delle semifinali della Women's Bracco Cup Annovazzi: Milan-Cremonese e Atalanta-Inter. Tutto pronto per la finalissima di giovedì.

• Vissuto sul campo con un mega servizio il baby derby tra Fiammamonza e Real Meda: da non perdere!