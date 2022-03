«Pochi spazi e scarsa comunicazione tra le società del paese»: tutto questo non ha fermato il Vaprio

L'idea del Vaprio di creare un settore giovanile femminile, che faccia da serbatoio per la prima squadra di calcio a 7, ha mosso i primi passi in questi giorni con la nascita della squadra Under 13. Le nuove iscritte delle annate 2009-2010-2011 sono nove, e si uniscono alle due giovani che già disputano il campionato FIGC con i maschi. Il promotore verderossoblù è il direttore sportivo Mirko Bramati: «Sinceramente in un periodo così brutto per la vita, e lo sport in particolare, non pensavamo di riuscire a fondare la prima squadra giovanile femminile nella storia del calcio vapriese. Le ragazze hanno tuttavia cominciato a fine febbraio ad allenarsi con un tecnico esperto di settore». Avete stilato già in programma per le giovani dell'Under 13? «Tra fine marzo e inizio aprile partiremo con degli incontri amichevoli - spiega Bramati -, sicuramente giocheranno la prima partita prima di Pasqua, mentre il secondo passo sarà l'iscrizione al campionato a 7 del CSI del comitato di Bergamo. Siamo fiduciosi, le ragazze nei primi allenamenti hanno dimostrato di avere entusiasmo e attitudine per il calcio».

L'Under 13 sarà affiancata da altre formazioni giovanili femminili? «Il progetto prevede - ha risposto il direttore sportivo del Vaprio - anche una Under 11 e una Under 17, l'ostacolo più grande è lo spazio fisico. Con la nascita dell'Under 13 femminile sono dieci le squadre che si allenano e disputano i vari campionati FIGC e CSI sul terreno di gioco dello stadio «Gaspare Mariani», siamo già oltre la capacità massima e il campo ne risente pesantemente. Purtroppo il progetto del nuovo stadio si è momentaneamente arenato e, probabilmente, si sbloccherà dopo le elezioni amministrative che si svolgeranno tra qualche mese. Inoltre, non riusciamo ad avere un colloquio e un rapporto con l'altra società di calcio del paese la Stella Azzurra, cosa che ci permetterebbe di fare allenare e giocare qualche squadra sul campo dell'oratorio, che tra l'altro è stato rifatto la scorsa estate.

Questo è un problema annoso del calcio a Vaprio d'Adda, l'incomunicabilità tra società e, comunque, voglio ringraziare l'attuale assessore allo Sport Anna Venturini, con cui la collaborazione è stata perfetta in queste difficili ultime stagioni sportive».