Femminile: gli argomenti nel giornale di lunedì 4 aprile

Un altro passo verso i verdetti nel mondo del Calcio Femminile. I traguardi sono sempre più vicini, e le partite iniziano ad avere un peso sempre più importante. Di seguito tutti i temi del giornale in uscita lunedì 4 aprile, disponibile in edicola e in EDIZIONE DIGITALE.

SERIE C

• In vetta vincono Arezzo e Pinerolo. Nelle retrovie il Real Meda ceda a Pavia mentre il Fiammamonza strappa un pari col Perugia. Bel colpo della Solbiatese Azalee contro il Genoa.



ECCELLENZA

• Lumezzane vittorioso a Crema col Monterosso a riposo. Salta Accademia Vittuone 3Team.

PROMOZIONE

• Il Lecco vince in rimonta a Novedrate e si lascia alle spalle la "mini crisi" delle ultime settimane. Ora la prova del nove contro il Vighignolo.

• Big match nel girone b: le virgiliane del Casalmartino battono la Riozzese seconda e ora puntano al bersaglio grosso.

UNDER 19

• Continua il duello a distanza tra Fiammamonza (vincente a casa Orobica) e Sedriano (ok di misura a Meda). In grande spolvero però anche le Azalee Solbiatese e il Pavia Academy, visto dal vivo contro la Football Leon.



UNDER 15

• Gran finale all'Annovazzi femminile con il successo del Milan sull'Atalanta. In pagina l'articolo con l'analisi conclusiva del successo rossonero.