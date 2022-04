Femminile: tutti i temi del giornale disponibile da lunedì 11 aprile

Un altra settimana di grandi contenuti dal mondo del Calcio Femminile. Di seguito tutti i temi del giornale in uscita lunedì 11 aprile, disponibile in edicola e in EDIZIONE DIGITALE.

SERIE C

• Il Fiammamonza trova finalmente la vittoria nel 2022. Il successo sulla Lucchese sarà la svolta per un finale in crescendo? Intanto l'Arezzo prende il largo sul Pinerolo in testa.

ECCELLENZA

• Spettacolo ed emozioni nella partitissima tra Lumezzane e Vittuone. In vetta alla classifica ci sono ora tre squadre in soli due punti.

PROMOZIONE

• Il Lecco ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Vittoria netta a Vighignolo mentre il CUS vince in trasferta contro la Pontese di Alina Scottoni.

UNDER 19

• Davanti vincono tutte: il Fiammamonza non rallenta in casa del 3Team, Sedriano a valanga sul CG Bresso. Si rialza anche il Real Meda che sbanca Pavia con una punizione di "Trilly Campanellino" Crippa.

UNDER 17

• È stata la settimana del grande derby tra Inter e Milan, e abbiamo fatto le cose "in grande" con un servizio quadruplo. Ampia cronaca, mega pagelle, fotogallery e videointerviste.

UNDER 15

• Ci si avvicina alle fasi interregionali, molti verdetti sono già segnati ma uno dipendeva e dipenderà dalla supersfida tra il Cortefranca di Charlene Fenaroli e la Cremonese di Roberto Buttarelli.