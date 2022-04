Femminile: tutti gli argomenti del weekend lungo di Pasqua

Calcio femminile dal Venerdì Santo fino a Pasquetta, dalla Serie B alle Giovanili passando per il calcio spettacolo della Primavera. Di seguito tutti i contenuti nel giornale disponibile da martedì 19 aprile in edicola o in EDIZIONE DIGITALE.





SERIE B

• La Pro Sesto sembra in controllo nello scontro salvezza contro il Ravenna, ma in cinque minuti subisce dalle romagnole una rimonta che complica enormemente i piani salvezza.

SERIE C

• Ancora senza vittoria il Real Meda, sfortunato nella trasferta di venerdì in casa della Ternana. Dopo una partita ben condotta, le Pantere devono incassare due reti negli ultimi minuti.



PROMOZIONE

• Grande partita del Città di Varese contro il Cus Bicocca. Una grande Rebecca Mauro afferra i playoff per le biancorosse e consegna di fatto il campionato al Lecco.









PRIMAVERA

• Inter in grande spolvero nel match interno contro la Pro Sesto. Gaia Lonati impressiona con una tripletta messa a segno in una manciata di minuti. E tra due settimane c'è il Derby



UNDER 15

• Manca ancora qualche partita da giocare, ma ora i verdetti del campionato sono ufficiali. Ecco chi sono tutte le squadre che accedono alla fasi interregionali (o che ci proveranno attraverso la porta dello spareggio).



TEMI GIOVANILI

• Dopo l'allestimento della prima squadra, il Crema del presidente Zucchi annuncia la volontà di costituire un settore giovanile "in rosa" al completo.