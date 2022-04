Le ragazze terribili della Juventus superano Inter, Samp e Torino!

Una scommessa vinta in partenza. Uno spettacolo indimenticabile. Un primo passo nella storia. Così si può definire e raccontare quella che è stata la 'prima volta' a Borgaro per il Memorial Vincenzo Barrea, torneo-sorella dello storico Maggioni-Righi che ha visto la sua prima volta celebrata in maniera spettacolare totalmente dedicato al calcio femminile giovanile.

Una prima volta davvero speciale con le ragazze dell'Under 17 di Juventus, Inter, Torino e Sampdoria che si sono affrontate in un quadrangolare all'italiana. Un tutte contro tutte che ha regalato grandissimo spettacolo, emozioni e divertimento al numerosissimo pubblico accorso sugli spalti di Borgaro. Con il presidente Pier Giorgio Perona a dare già appuntamento al prossimo anno per un'altra edizione ancora più speciale: «Una scommessa vinta e un ringraziamento a tutto il pubblico e alle ragazze che hanno dato vita a un torneo spettacolare ed emozionante».

Sul numero di SprinteSport in edicola - disponibile anche nella versione digitale dalle 5 del mattino - il racconto del torneo e del trionfo delle ragazze della Juventus, con tutti i risultati delle gare e tutte le ragazze vincitrici dei premi speciali.