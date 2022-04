Femminile: Lecco in Eccellenza con due giornate d'anticipo: il capolavoro di Monica Iustoni

Alcuni verdetti sono ufficiali, altri lo stanno per diventare. I campionati femminili si avvicinano sempre di più alla resa dei conti: ecco tutto quello che troverete nel giornale disponibile da lunedì 25 aprile in edicola e in EDIZIONE DIGITALE.

PROMOZIONE

• Il Lecco di Monica Iustoni supera di slancio la Folgore Pavia nella cornice dello stadio Rigamonti-Ceppi e conquista la matematica promozione in Eccellenza con due giornate d'anticipo. Il racconto della giornata e della cavalcata bluceleste



UNDER 19

• Il Fiammamonza non va oltre lo 0-0 nell'insidiosissima trasferta di Sumirago contro la Solbiatese Azalee. Niente gol ma tantissime emozioni raccontate in un maxi servizio. Intanto il Sedriano batte l'Orobica e si porta a -2 dalla capolista. E tra una settimana al Sada va in scena Fiammamonza-Sedriano: praticamente una finale.



UNDER 15

• Il triangolare di spareggio disputato a Grumello del Monte promuove Monza e Cortefranca alle finali interregionali, completando il «pacchetto lombardo» con Inter, Milan e Atalanta. Onore alla Pro Sesto eliminata, salutata dalle avversarie con un bellissimo "pasillo".