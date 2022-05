Ajlani e Manzetti dettano i tempi, Boukhsimi dalla panchina svolta il match

Ci sono partite in cui la fortuna è un fattore determinante, se aggiunta - ovviamente - alla tenacia e alla grinta riversata in campo. Il match di Coppa Piemonte tra Cit Turin e Volpiano, disputatosi eccezionalmente sugli impianti della Femminile Juventus, se lo aggiudica la squadra torinese dell'allenatore Edoardo Fontana che sblocca la partita nella ripresa con la subentrata Rim Boukhsimi che, con un rimpallo fortuito, infila il pallone nel sacco bucando la rete di Denise Minardi. Dopo un primo tempo sotto tono, in cui è stato costretto a rifugiarsi per lo più in difesa, il Cit Turin è ritornato dagli spogliatoi...

