Femminile: tutti i temi del giornale di lunedì 9 maggio

È il momento più intenso della stagione. Alcuni campionati sono terminati emettendo i loro verdetti, altri lo stanno per fare, altri ancora sono ricominciati in una nuova e affascinante veste. Il calcio femminile in tutto il suo splendore ha due pagine dedicate su Sprint e Sport





SERIE A2 FUTSAL

• Il Pero chiude il suo campionato al terzo posto battendo alla Vista Vision Arena le vicentine del Thiene. Per le ragazze di Alessio Battaia la testa va ora ai playoff.

SERIE B

• Il delicatissimo derby tra il Brescia, incalzato da vicino dal Como Women, e il sorprendente Cortefranca, non ha deluso le attese regalando un match di alta spettacolarità.







UNDER 19

• Finale dalla sceneggiatura mozzafiato nel campionato Juniores. Il Fiammamonza sciupa il match point cadendo all'ultima giornata a Pavia. Ne approfitta il Sedriano che chiude al comando dopo un intero girone a inseguire.



UNDER 15

• Entrano nel vivo i tornei giovanili interregionali. Questa settimana abbiamo osservato dal vivo sul campo con due mega servizi il derby tra Torino e Juventus, e la sfida del Vismara tra il Milan e la Fiorentina. Il racconto e le pagelle delle protagoniste che puntano ad arrivare alla poule scudetto.



DA NON PERDERE

• Disponibile sul sito (link qui sotto), l'intervista esclusiva realizzata con la leggenda del calcio femminile degli anni 70'-80', la scozzese Rose Reilly, che regalò il Mundialito all'Italia segnando assieme a Carolina Morace e Betty Vignotto alla Germania Ovest.