Chi dopo il Napoli? Parte la corsa alle Finali Nazionali di Coverciano: Riozzo e Mappano i nostri teatri

Entra nel vivo l'edizione 2022 della Danone Nations Cup, competizione riservata alla categoria Under 12 che porterà le migliori squadre italiane contendersi il titolo italiano di categoria.



A seguito della fase regionale, le 30 squadre ammesse alla fase interregionale sono suddivise in 6 gironi da 3 squadre, e 3 gironi da 4 squadre che si incontreranno tra loro in un’unica giornata nel weekend 14-15 Maggio con la formula del triangolare o del quadrangolare.



GRUPPO 1 - PIEMONTE/V.A (Calcio d'inizio sabato alle 14.30 a Mappano)

1 JUVENTUS

2 TORINO

3 BULE BELLINZAGO

4 GENOA



GRUPPO 2 – LOMBARDIA (Calcio d'inizio sabato alle 9.30 a Riozzo)

1 MILAN

2 INTER

3 ATALANTA



GRUPPO 3 - VENETO

1 PADOVA FEMMINILE

2 PRO VENEZIA

3 CITTADELLA WOMEN

4 FUSSBALL CLUB SUDTIROL



GRUPPO 4 – EMILIA ROMAGNA

1 SASSUOLO CALCIO

2 PARMA

3 CESENA

4 BOLOGNA



GRUPPO 5 - TOSCANA

1 FIORENTINA

2 IVORNO

3 PERUGIA



GRUPPO 6 - MARCHE

1 ASCOLI

2 JESINA FEMMINILE

3 VALDICHIENTI



GRUPPO 7 - LAZIO

1 ROMA

2 SS ROMULEA

3 ROMA CALCIO FEMMINILE



GRUPPO 8 - CAMPANIA

1 NAPOLI

2 NAPOLI FEMMINILE

3 POMIGLIANO FEMMINILE



GRUPPO 9 - PUGLIA

Rappresentanti in definizione





Le prime classificate di ciascun gruppo da 3 squadre e le prime 2 classificate dei gruppi da 4 squadre accederanno alla seconda fase interregionale, insieme alle squadre ammesse direttamente da CALABRIA, FRIULI VG, SARDEGNA e SICILIA. Nella seconda fase saranno disputati 4 raggruppamenti da 4 squadre da svolgersi nei week end del 21-22 o 28-29 Maggio o 4-5 o 11-12 Giugno 2022.

Le vincenti di ciascun gruppo accedono alla Fase Finale Nazionale che si disputerà nel weekend 18-19 Giugno 2022 presso il CTF di Coverciano.