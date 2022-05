Femminile: tutti gli argomenti nel giornale di lunedì 16 maggio

Tempo di scontri da dentro o fuori nel calcio femminile. Sia in campionato, con i playoff, che in Coppa Eccellenza. Intanto proseguono i gironi interreregionali per le categorie Under 17 e Under 15. Di seguito gli argomenti trattati nell'edizione di Sprint e Sport disponibile da lunedì 16 maggio in edicola o in EDIZIONE DIGITALE.





ECCELLENZA

• Di scena domenica 15 maggio le due semifinali di andata di Coppa. In campo sia la campionessa Accademia Vittuone, che ha giocato in casa del Monterosso; sia l'altra grande "delusa" del campionato, assieme alle bergamasche: il Lumezzane, impegnato in trasferta contro la Doverese.





PROMOZIONE

• Palcoscenico di Coppa anche qui con il primo match tra le due regine dei rispettivi raggruppamenti: Calcio Lecco e Casalmartino. Ma si sono giocati anche i playoff con la partita tra Vighignolo e Città di Varese, osservata direttamente sul campo, oltre a Cus Bicocca-Gorla Minore e Villa Valle-Città di Brugherio.







UNDER 19

• La Divisione Calcio Femminile ha reso noti i nomi della qualificate alla fase nazionale di categoria. Il Sedriano conosce ora le sue avversarie e scoprirà nel sorteggio di martedì quale sarà la strada che porta alla finale Scudetto di Firenze.

UNDER 17

• Terza giornata dei gironi interregionali che porteranno alla Final Eight. Questa volta vi raccontiamo la partita ricca di colpi di scena, e tirata fino all'ultimo, tra il Milan di Vincenzo De Martino e la Sampdoria.



UNDER 12

• Va avanti anche la Danone Cup di categoria: nella mattinata di sabato si sono affrontate sul campo di Riozzo le formazioni di Milan, Inter e Atalanta. Soltanto una di loro si è guadagnata il pass per la fase successiva.