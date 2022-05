Calcio Femminile, ecco le finaliste dei Play Off

Weekend intensissimo nel Femminile, la Freedom ribalta il risultato nel ritorno con la Femminile Juventus e l'Area Calcio elimina il Moncalieri. Sono le due finaliste dei playoff in palio c'è un posto in Serie C. Under 17 derby alla Juventus che viaggia a mille nella fase Interregionale; Coppa Piemonte: la Femminile Juventus vince in casa dell'Independiente. Under 15, vincono ancora l'Accademia Torino e il sorprendente Cit Turin.

