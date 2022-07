Alessandria: Gaia Garavelli e Lucia Lepre operate con successo, sogno Serie A per Asia Toniato

Arrivano novità in casa Alessandria sia dal punto di vista dell'infermeria che del mercato in uscita. Attraverso due comunicati ufficiali emessi dalla società grigia è stato infatti reso noto che Gaia Garavelli e Lucia Lepre sono state sottoposte entrambe a un'operazione al ginocchio che le porteranno a un percorso di recupero verosimilmente di 3 mesi.

Questo il comuncato:

Il capitano Garavelli e la centrocampista Lepre sono state operate con successo. Mercoledì mattina, presso l'ospedale Santo Spirito di Casale, le due atlete al servizio di Mister Tosi hanno subito un piccolo intervento al ginocchio. Il professor Bertolo, insieme all'equipe, ha eseguito su Gaia Garavelli la rimozione di un corpo libero endoarticolare e la regolarizzazione del menisco laterale sinistro. Mentre per Lucia Lepre, eseguito intervento chirurgico al ginocchio destro di sinoviectomia artroscopica, cioè una rimozione della membrana sinoviale a causa di un trauma subito durante la stagione. Per entrambe i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 mesi a partire dalla data dell'operazione, dunque le atlete torneranno in campo a campionato iniziato. L'Acf Alessandria augura alle nostre tesserate un sereno riposo ed un veloce recupero. Andrea Amato

SOGNO SERIE A PER LA CLASSE 2007

Per quanto riguarda invece il mercato, la notizia è la firma di Asia Toniato per la Sampdoria. La classe 2007 vestirà dunque la maglia di una società di Serie A e non è da escludere anche un esordio nella massima serie.