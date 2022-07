Le campionesse dell'Eccellenza rifirmano in blocco e c'è anche una importante nuova affiliazione

Diverse notizie nelle ultime settimane in casa Freedom dove comiciano ad arrivare le prime ufficialità per quanto riguarda la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C femminile.

Hanno infatti rifirmato per il club cuneese diverse protagoniste della cavalcata inarrestabile dell'ultima Eccellenza: Veronica Cantoro, Giada Nicco, Aurora Marinone, Cristiana Ara, Chiara Colombero, Martina Dematteis, Flavia Fartaria, Salimata Ballo e Noemi Filiputti, Benedetta Maino, Beatrice Clavario, Sara Tosetto e Chiara Archinà.

AFFILIAZIONE INSUPERABILI

Una grande e bella novità riguarda però l'affiliazione della società con gli Insuperabili, associazione che promuove l'attività sportiva soprattutto per giovani atleti con disabilità.

Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Freedom: