Novità anche in piena estate dal mondo del calcio femminile: anche nel numero di Sprint e Sport di lunedì 1 agosto, disponibile in edicola e in edizione digitale, due pagine interamente dedicate al settore. Di seguito tutti gli argomenti trattati

SERIE B

• Si attende di capire il destino del titolo del Cortefranca. Intanto l'ex tecnico Mazza trova una nuova sistemazione





SERIE C

• Il nuovo allenatore, gli acquisti e i propositi del Real Meda per la nuova stagione

• Verso un "anno zero" il Fiammamonza, che aspetta buone notizie sul ripescaggio.





ECCELLENZA

• Focus sulle rosanero della Riozzese, promosse in Eccellenza dopo il ritiro del Gavirate



GIOVANILI

• Gli allenatori di Primavera, Under 17 e Under 15 del Milan

• Un nuovo allenatore per il Minerva Under 17