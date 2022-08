Femminile: tutti i temi del giornale di lunedì 22 agosto

Dopo la pausa estiva ritorna insieme a Sprint e Sport l'approfondimento sul calcio femminile, che continueremo a seguire con attenzione anche nella prossima stagione. Due pagine intere nel numero in edicola da lunedì 22 agosto e disponibile anche in EDIZIONE DIGITALE, contenenti analisi sui campionati in partenza e il contenuto, tra gli altri argomenti, dell'importante riforma dei campionati giovanili. Di seguito tutti i temi trattati nel dettaglio.

SERIE C

• La presentazione del nuovo girone delle lombarde.

ECCELLENZA

• Le ultime novità sul Lecco di Monica Iustoni, tra le formazioni più attese.

• Quante debuttanti nel campionato in partenza il prossimo 4 settembre.



UNDER 19

• Monza e Pro Sesto si candidano al ruolo di protagoniste nel nuovo torneo.



GIOVANILI

• La riforma è ufficiale. Cosa cambia nei campionati di Under 17 e Under 15.

• La presentazione della Coppa Quarenghi del 25 agosto, primo gustoso appuntamento di stagione.