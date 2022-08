Under 17 e Under 15 femminili sono pronte a scendere in campo nella stagione della riforma. Il Settore Giovanile Scolastico ha infatti recentemente comunicato le modalità organizzative dei tornei 2022/2023 che prevedono di fatto tre fasi (+ una già inserita nel programma 23/25). Ma andiamo con ordine.Com’era prima? Lo scorso anno i campionati di Allieve e Giovanissime prevedevano gironi regionali (due per l’Under 17, tre per l’Under 15), sviluppati in soluzione unica tra l’autunno e la primavera (si andò più lungo in seguito allo stop covid, che non influì però sulla sostanza del format). Al termine...