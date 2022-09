Femminile: i temi del giornale di lunedì 12 settembre

Delirio Minerva, rimonta completata al novantacinquesimo

Minerva-Idrostar 3-2

LA CRONACA:

Diciamolo: nessuno si sarebbe mai aspettato un esito così, con un gol al photofinish che ha regalato al Minerva i tre punti in classifica. è stato un match combattuto, le due squadre continuavano ad attaccare da una parte all'altra senza mai fermarsi. Ci sono state tante imprecisioni, certo, ma lo spettacolo non è mancato. La gara inizia sotto il sole cocente delle 15. Entrambe le squadre hanno un inizio arrembante e vogliono subito prendere in mano la partita. La prima occasione nitida ce l'ha l'Idrostar, con Mengoli che calcia al volo sugli sviluppi di un corner. Palla fuori di poco. Al 16' l'Idrostar passa in vantaggio con Pierini, che è prontissima nell'insaccare il pallone nell'angolino dopo una punizione calciata da Rondena. Il Minerva prova a rispondere con Nitri, che scarica un destro dalla trequarti che si spegne sul fondo di qualche metro. Al 30', però, è ancora il Minerva a prendersi la scena:punizione da centrocampo di Rondena, la palla attraversa tutta l'area di rigore, la difesa avversaria dorme e lascia passare il pallone del 2-0. Il gol è proprio di Rondena. Due minuti dopo il Minerva ha una grande occasione per accorciare le distanze, grazie ad un calcio di rigore per un tocco di mano. Nuzzo si presenta sul dischetto, ma la mette fuori sprecando tutto: si resta sul 2-0 per gli ospiti. Il gol che riapre il match arriva al 35': Valente va in percussione sulla destra e mette il pallone al centro per Belletti che non sbaglia. Finisce il primo tempo sul risultato di 2-1. Il Minerva deve dare la scossa per riaccendere la gara. E infatti, i padroni di casa cominciano il secondo tempo con una marcia in più. Avrebbero anche l'occasione per pareggiare , ma Agosta spreca tutto dopo essersi involata in porta grazie ad un errore difensivo di Colonna( in grossa difficoltà su Agosta). La partita inizia ad irrigidirsi e l'aggressività aumenta. Tutte e due le squadre vogliono portare a casa la vittoria. Dopo venti minuti del secondo tempo il Minerva trova finalmente il pareggio con Vestito, dopo un'azione personale di Sonnessa( sicuramente la migliore). Un minuto più tardi arriva un'altra buona notizia per i padroni di casa: Colonna viene espulsa dopo una trattenuta su Agosta. Manca però poco tempo. Le ultime due occasioni sono per il Minerva. La prima è una punizione di Agosta che si stampa direttamente sul palo. La seconda, quella più importante, regala la vittoria al Minerva: Sonnessa sguscia via ancora sulla sinistra e insacca il pallone del vantaggio con un tiro poderoso. 50' minuto(!). Il pubblico di casa scoppia nella gioia, quello dell'Idrostar nella delusione. Queste sono le emozioni che il gioco più bello del mondo può regalare. E no, non è solo un gioco.

LE PAGELLE:

MINERVA

Vignati 6: prende due gol, ma con delle belle parate ne evita altrettanti

Florio 6,5: da una buona spinta sulla fascia

dal 12 st Malatesta 6,5: sorprendente sulla fascia. Grande gamba e corsa interessante.

Redaelli 6: al limite della sufficienza. Salva il salvabile.

Nuzzo 6: sbaglia un rigore pesante, ma dietro si fa sentire.

Nitri 6,5: presenza fisica in mezzo al campo. Aiuta la difesa come può.

dal 12 st Vestito 7: segna un bel gol che riapre il match

Dadati 6: buona corsa sulla fascia

dal 34' st Gerosa 6: regia scolastica in mezzo al campo

Agosta 7: fa ammattire e espellere Colonna. In generale, sulla fascia è sempre un pericolo.

Sonnessa 8: La migliore. Fisico e corsa la servizio della squadra. Segna il gol partita e ne propizia un altro. Inarrestabile.

Belletti 6,5: si fa sentire in attacco. Prova a inventare per le compagne, ma non sempre ci riesce.

dal 29' st Cappella 6: si impegna e anche grazie a lei il Minerva si risveglia.

Mugavero 7: qualità a servizio della squadra, con aperture visionarie e regia ordinata.

Valente 7: corsa frizzantina e idee interessanti.

All. Cantalupo 7: risveglia la squadra con i cambi dopo un primo tempo insufficiente.

IDROSTAR

Palacino 6: non fa parate irresistibili, ma neanche disastri.

Mengoli 6,5: da una buona spinta sulla fascia

dal 18 st Ciampanelli 6: prova a dare una scossa alla squadra

Garaviglia 6,5: anche lei è brava in avanti e dietro non sfigura

dal 1st Iannelli 6: posizionata sulla sinistra. Ferma bene le avanzate avversarie.

Rendo 7: grandissima partita. Guida con carattere il reparto difensivo e chiude tutto quello che può. Purtroppo,però, il calcio si gioca in 11.

Moramarco 5: fa fatica a ricevere palla. E quando la riceve, non la gestisce di certo bene.

dal 37' Piccolini 6: non ha particolari acuti. Gioca in modo semplice

Damato 6,5 : la sua tecnica è importante per tutta la durata del match.

dal 18 st Cantoni 6,5: da una bella scossa alla squadra

Colonna 5: soffre sempre le corse di Agosta e si fa addirittura espellere. Partita da dimenticare.

Callegari 6: smista palloni con intelligenza

Rondena 7:le sue punizioni sono importantissime. Da molte di queste nascono gol e azioni pericolose.

Innella 6: aiuta il centrocampo in copertura

Pierini 6,5: molte volte sbaglia il controllo, ma la sua corsa è molto importante.

dal 37 st Mocci 6: cerca di pungere la retroguardia avversaria. Non sempre ci riesce

All.Garaffoni 6: la sua squadra non gioca una brutta partita, ma paga l'espulsione della sua giocatrice e troppe disattenzioni difensive.

Arbitro Granito di Milano 6: qualche dubbio su alcuni episodi. Nel complesso, però, arbitra bene.

Marcatori: Pierini (IDR) 16' pt, Rondena (IDR) 30', Belletti (MIN) 35', Vestito (MIN) 20' st, Sonnessa (MIN) 50' st

MINERVA: Vignati 6 , Florio 6,5 (12' st Malatesta 6,5), Dadati 6(34' st Gerosa 6), Redaelli 6, Nitri 6,5(12' st Vestito 7), Nuzzo 6 , Agosta 7, Sonnessa 8, Belletti 6,5 (29' st Cappella 6), Mugavero 7, Valente 7. A disp. Berini, Colombo Caterina, Croci, Viganò. All. Cantalupo 7.

IDROSTAR: Palacino 6, Mengoli 6,5(18' st Ciampanelli 6), Garavaglia 6,5 (1' st Iannelli 6), Rendo 7, Moramarco 5 (37' st Piccolini 6), Damato 6,5 (18' st Cantoni 6,5), Colonna 5, Callegari 6, Rondena 7, Innella 6, Pierini 6,5 (37' st Mocci 6). A disp. Ponti, Destito, Bernardi. All. Garaffoni 6.

ARBITRO: Granito di Milano 6.

ESPULSE: Colonna (I).

AMMONITE: Rendo (I), Nuzzo (M), Rondena (I).

L'INTERVISTA a mister Cantalupo



1) Si aspettava una vittoria così prima della partita?

"Assolutamente no. Pensavamo di poter gestire meglio gli avversari. In realtà, però, il calcio dimostra che non c'è mai nulla di scontato. Le mie ragazze sono state comunque bravissime."

2) Cosa migliorerebbe per le prossime partite?

"Sicuramente il cinismo davanti alla porta. Allenerei l'ultimo passaggio e il tiro in porta."

3) Quali sono state,invece, le note positive di questa partita?

"La determinazione che ci hanno messo le mie ragazze. Ma non sempre se sei determinato riesci a portare a casa la partita."

4) Anche le singole giocatrici sono state importanti?

"Assolutamente sì !"