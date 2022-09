Femminile: le anticipazioni del giornale di lunedì 19 settembre

Due pagine dedicate al mondo del calcio femminile nel numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 19 settembre, disponibile come sempre anche in EDIZIONE DIGITALE. Spazio ai campionati dilettantistici con l'Eccellenza in primissimo piano come nelle ultime settimane. Il massimo campionato regionale è seguito in ogni dettaglio, al pari di quella maschile, e rappresenta senz'altro il piatto forte del palinsesto. Attenzione però anche al settore giovanile, con due partitissime seguite direttamente sul campo. Di seguito il dettaglio dei temi trattati.









SERIE C

• Le seconda giornata di campionato con l'approfondimento sui risultati delle lombarde



ECCELLENZA

• Tutti i tabellini delle partite

• La top 11 di giornata

• Cronaca e voci dal campo dalla gara Sedriano-Lesmo

• L'incredibile partita tra Crema e Doverese

• L'intervista a Chiara Bonacina, capocannoniere con il suo Monterosso





UNDER 19

• Tutti i marcatori delle partite• La top 11 di giornata

GIOVANILI

• Approfondimento sulla seconda giornata del Torneo Pre Season

• Servizio completo di Inter-Atalanta Under 17

• Servizio completo di Inter-Juventus Under 15