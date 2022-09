Femminile: le anticipazioni del giornale di lunedì 26 settembre

Altro fine settima ricco di Calcio Femminile su Sprint e Sport (disponibile da lunedì 26 settembre in edicola e in EDIZIONE DIGITALE). Attenzione massima come al solito sul campionato di Eccellenza, fiore all'occhiello della nostra copertura, ma spazio anche a grandi temi di settore giovanile e a partite mozzafiato. Di seguito tutti gli argomenti trattati nelle due pagine dedicate.

ECCELLENZA

• Tutti i tabellini delle partite• La top 11 di giornata• Intervista a Susanna Belletti del Minerva, decisiva contro il Crema• La partitissima tra 3Team e Sedriano vista sul campo.

UNDER 19

• Risultati e marcatrici delle partite

• Top 11 di giornata



GIOVANILI

• Il derby Milan-Inter di Under 17

• Focus sui calendari rilasciati di Under 17 e Under 15