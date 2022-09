Giovanili al via: in settantasette per dieci posti

La nuova stagione dei campionati giovanili femminili ha preso finalmente corpo, e vedrà immediatamente il via (start fissato per questo fine settimana). La nuova formula prevede gruppi più numerosi ma più snelli (non più di nove squadre con diverse formazioni inedite in organico), e due tornate da concludersi entro la metà di febbraio, quando la Lombardia fornirà le sue qualificate alla fase interregionale che porterà poi alla poule scudetto.

Pochi però i posti a disposizione. Quattro per la categoria Under 17 su quattro gironi, il che significa che andranno avanti solo le prime e la migliore tra le seconde. Cinque per l’Under 15, di fatto tutte le vincenti. Se difficile è immaginare una non qualificazione di Inter e Milan, inserite in gironi diversi, qualche incertezza in più riservano gli altri raggruppamenti dove sono diverse le società di rango importante che vorranno giocarsi le proprie chances. Tempo per le congetture, però, ce n’è poco, ecco allora la griglia di partenza completa di tutti i campionati (modificati nella giornata di martedì 27 settembre).

Under 17 Girone A: Airoldi, Accademia Vittuone, Football Milan Ladies, Inter, Academia Calcio Azalee, Triestina 1946, Gavirate.

Under 17 Girone B: Como, Lecco, Monza, Pro Sesto, Real Meda, CG Bresso, Sporting Mazzola, Città di Brugherio, Como Women.

Under 17 Girone C: Atalanta, Capriate, Cortefranca, Orobica, Brescia Femminile, Monterosso, Costa Volpino, Uesse Sarnico, Calcio Desenzano.

Under 17 Girone D: Pavia Academy, Rivanazzanese, Cremonese, Milan, Doverese, Riozzese, Macallesi, Minerva.







Under 15 Girone A: Inter, Como, Airoldi, Gavirate, Sedriano, Rhodense, Azalee, Accademia Vittuone, Como Women.

Under 15 Girone B: Monza, Pro Sesto, Real Meda, CG Bresso, Riozzese, Triestina 1946, Fiammamonza, Football Milan Ladies, Città di Brugherio.

Under 15 Girone C: Atalanta, Uesse Sarnico, Lecco, Monterosso, Orobica, Cortefranca, Sporting Valentino Mazzola, Zanconti, Femminile Tabiago.

Under 15 Girone D: Atalanta, Brescia Femminile, Voluntas, 3Team, Real Dor, Lumezzane, Femminile Mantova, Calco Desenzano.

Under 15 Girone E: Milan, Cremonese, Real Meda, Riozzese, Rivanazzanese, Esperia, Pavia Academy, Minerva.