Masa e Bartelletti trasformano il sogno di Monica Mammana in realtà

Nonostante gli innumerevoli successi conquistati nel suo breve ma intenso percorso, in casa ACSI Lombardia la squadra di calcio a 7 femminile non parteciperà al campionato Eccellenza CSI del prossimo ottobre. Il motivo di questa brusca interruzione è nobile. Stefano Masa l’attuale responsabile tecnico sportivo dell’importante Ente di promozione sportiva ne descrive le motivazioni: «Durante la stagione che precedeva l’arrivo della pandemia, mi feci ente promotore di un progetto ambizioso che aveva l’obbiettivo di creare una rappresentativa femminile all’interno della società ACSI Lombardia. In questa avventura, accanto a me, c’era l’allenatrice Monica Mammana, attaccante di successo che aveva giocato durante la sua carriera in squadre come il Milan ed il Brescia. Monica si occupava tecnicamente delle ragazze ed era stata in grado di allenarle perfettamente nonostante il susseguirsi di riprese e stop dovute al noto periodo. Riuscimmo insieme nella nostra impresa fino a inizio gennaio 2021. Monica adesso non c’è più, una malattia l’ha sottratta a tutti noi. Accantonato lo sconforto, oggi ancora vivo, sentii che su di me gravava una più grande responsabilità: portare avanti ciò che era stato iniziato. Mi spesi ancora di più affinché l’intero progetto calcistico intrapreso potesse conseguire i principali traguardi sportivi nei

singoli ambiti e così è stato, il tutto in sua memoria».



Prima di Acsi Lombardia Masa ha collaborato con altre realtà. Ciò che accomuna queste esperienze è la sensibilità con cui il tecnico si sia mosso per supportare un settore che da sempre fatica ad emergere. «Ho iniziato da neofita a seguire il calcio femminile nel settembre 2015 in qualità di main sponsor in una realtà oratoriale di quartiere, ASD OSG 2001 (associazione dilettantistica che fino a maggio 2022 l’ha visto in carica come vicepresidente, membro del consiglio direttivo oltre che responsabile del settore femminile)- Cosa intende per main sponsor? - Sostenevo con contributi personali le molte iniziative e coloro che fossero in difficoltà. Nel primo anno ho contribuito al cosiddetto “salvataggio” della squadra di calcio a 7 rimasta in categoria Eccellenza CSI, che confermò lo stesso titolo l’anno seguente. Superata questa prima fase di assestamento, abbiamo conseguito i principali traguardi in ambito CSI Milano e Lombardia. Nel terzo anno, 2017/2018, la rosa in dote si ridusse di molto relegando la squadra all’ultimo posto. Al termine della stagione, pertanto, fui promotore di una fusione con un’altra realtà sportiva e, beneficiando del trasferimento del titolo di Eccellenza, la neonata realtà calcistica vinse il campionato di calcio a 7 femminile. Allo stesso tempo e parallelamente a questa squadra supportai, attingendo sempre alle mie risorse, altre due squadre di calcio femminile a 5 iscritte a tornei privati, che diedero altre grandi soddisfazioni vincendo entrambe nelle rispettive classifiche. Tutti i nostri sogni e successi subirono diversi stop l’anno successivo con l’arrivo della pandemia ma, nonostante questo, continuai a promuovere il calcio femminile arrivando con una nuova iniziativa calcistica in Acsi Lombardia: il Presidente Claudio Bartelletti accolse senza indugio questa mia idea».



Bartelletti si trova al suo secondo ed ultimo mandato, il suo amore verso la società è dimostrato dall'impegno con cui in prima persona si sta interessando all'avvio di nuovi progetti che consistono nel continuare a lavorare sul calcio femminile aumentando sempre di più la quota rosa degli iscritti e soprattutto sull' Accademy, come lui stesso racconta: «L’obiettivo è quello di poter omologare le molte realtà sportive associate ad ACSI attraverso un comune modus operandi che, oltre a privilegiare le singole attività sportive, ha come principale intento quello di promuovere il bene-essere dell’atleta. In tal senso saranno pensati diversi focus formativi riconducibili a specifiche tematiche: alimentazione, longevità, benessere psicofisico, ecc. Crediamo che dopo il drammatico avvento della pandemia si debba ripartire dalle esigenze dell’individuo: l’attività sportiva sarà il mezzo per raggiungere questo fine».



In ultimo non mancano i ringraziamenti per la squadra che è riuscita nonostante le avversità a vincere al loro primo appuntamento calcistico, organizzato dal circuito CSI nella primavera del 2021, il trofeo in palio arrivando al primo posto, riconfermando il proprio stato di grazia nello stesso torneo l’anno seguente e conquistando il terzo posto ai campionati regionali di CSI Lombardia: «Sono molto orgoglioso e ringrazierò - sempre - tutte le ragazze che hanno creduto in questo progetto: attraverso le loro qualità personali, i molti sacrifici, e le indubbie doti sportive hanno conseguito tutti gli obiettivi sportivi prefissati».

Nonostante la malinconia, la chiusura di questo felice capitolo porta in serbo progetti più grandi e ancora più

inclusivi. Sicuramente una volta realizzati, ne sentiremo parlare.

La società ringrazia le calciatrici:

Allegretta Alessandra, Badessa Daiana, Bozzi Chiara, De Carli Margherita, Fraccia Maria, Fraccia Marta, La Torraca Laura, Maccotta Marialuisa, Naimor Deborah, Napolitani Mila, Parodi Elisa, Piazzolla Erika, Puricelli Marzia, Quercioli Giulia, Sabbadini Eleonora, Sarnataro Giulia, Simonini Chiara,

I dirigenti: Bertoni Simona e Molinari Martina

Ed un ringraziamento speciale è rivolto al tecnico Riva Federica