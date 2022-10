Spade nel fodero, da avversarie a compagne di squadra: tutto pronto per la Rappresentativa Under 23

Il Centro sportivo “Vittorio Brusa” di Cologno Monzese ospiterà il prossimo mercoledì 26 ottobre (calcio d’inizio fissato per le ore 20:45) il primo raduno della Rappresentativa Femminile Lombarda Under 23. Al timone della squadra, ancora una volta dopo che la prima esperienza era stata interrotta sul nascere dal Covid, l’esperto Giacomo Mignani, allenatore dal pregiatissimo curriculum ai massimi livelli dilettantistici che si presterà di nuovo al servizio della causa di Luciano Gandini, coordinatore del settore femminile della regione. Ma se il Torneo delle Regioni era stato annullato nel 2022, la formazione lombarda di Mignani si era già messa in mostra in giugno nel torneo “Eusalp”, perdendo in finale contro la selezione nazionale Under 20.

Erica Ostini, FC Lesmo

Il tecnico riparte così da una positiva esperienza e da diverse giocatrici che già facevano parte del precedente gruppo, e che conosce bene: «Alcune ragazze sono uscite di annata e quindi non più convocabili, mentre altre sono passate a giocare in Serie C, ma posso contare comunque su una base che andremo a perfezionare nei prossimi mesi con tutti i nuovi inserimenti. Sto seguendo regolarmente il campionato d’Eccellenza (dal quale proviene la maggior parte delle convocazioni -ndr-), ogni settimana vedo le partite e posso dire che il livello è buono. Un parere sul campionato? Sembrava che il Monterosso potesse essere la squadra da battere, ma gli ultimi risultati hanno rimescolato la situazione».

Di seguito la lista delle convocate per un’amichevole che vedrà le ragazze suddivise in due squadre: Giulia Sirelli (Academy Montorfano Rovato), Asia Gallesi (Atletico Dor), Marianna Bruno, Camilla Galbusera, Lucrezia Invernizzi, Erika Magni e Chiara Porcaro (Lecco), Elena Iannelli (Idrostar), Erica Bertolini (Città di Brugherio), Crystal Balistreri, Noemi Vicini, Giorgia Zanaboni e Marina Zanetti (Doverese), Valentina Benedetti, Odessa Nicolodi e Eleonora Rocco (Femminile Tabiago), Carolina Colombo (Gorla Minore), Beatrice Carlucci, Anna Melodia, Erica Ostini e Beatrice Olivieri (FC Lesmo), Benedetta Sonnessa (Minerva), Lisa Citaristi e Alessia Frecchiami (Monterosso), Rebecca Bragagnolo, Emma Carnovali e Serena Pinzin (Sedriano), Ilaria Daddario, Silvia Lutescher e Andrea Pasquini (Varedo), Angelica Leali, Carlotta Pagnoni, Elisa Romele e Martina Sisti (3Team Brescia).