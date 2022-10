Le migliori della Lombardia all'appello: tutto sul primo raduno della Rappresentativa Femminile

Luciano Gandini, coordinatore regionale del femminile, non usa giri di parole nel suo discorso di apertura alle 27 ragazze convocate per il primo raduno della Rappresentativa.

«Abbiamo 9 titoli in bacheca e ambiamo a cucire la stella sul petto»

Questa la premessa che ha sancito l’inizio dei lavori al “Vittorio Brusa” di Cologno Monzese, dove toccherà a Giacomo Mignani trasformare il cantiere aperto in qualcosa di finito con la scelta delle 20 ragazze che andranno a giocarsi il titolo nazionale di categoria. Come annunciato dallo stesso Gandini, il TDR (Torneo delle Regioni) al femminile si svolgerà ad aprile molto probabilmente in Piemonte, con calendari e sedi ancora da stabilire.

L’ex tecnico del Ponte san Pietro ha voluto subito testare i suoi pezzi da novanta, tra cui il capocannoniere di Eccellenza Lisa Citaristi (in gol ogni 47’), cercando di dare continuità al lavoro cominciato la scorsa stagione e poi interrotto a causa del covid-19. Dopo un riscaldamento lampo, sono stati disputati due tempi di gioco: il primo da 40’ e il secondo da 30’ senza cambi di campo. Dalla panchina Mignani e i suoi collaboratori hanno osservato in mite silenzio l’allenamento congiunto, potendo già trarre diversi buoni spunti.

Tra le fila della selezione verde hanno ben impressionato le due ali offensive, Bertolini del Brugherio a sinistra (in gol per il momentaneo 1-0 su invito di Citaristi) e Bruno a destra. In mediana efficace la regia della compagna di squadra al Lecco Magni e difensivamente menzione d’onore per la centrale Vicini, che ha spesso sbarrato la strada alla compagna di squadra Zanetti alla Doverese. Il tabellino viene poi completato dal sinistro arcuato di Benedetti, dalla doppietta di Citaristi e da quella di Ostini (ottimi inserimenti per la mezz’ala della Leon). Nella ripresa, con l’inserimento di Sirelli anche prove di 4-3-1-2.

Nonostante il passivo pesante, anche nella selezione arancione ci sono cose positive: Zanetti, giostrata prima sull’out destro e poi su quello sinistro, è stata la più attiva, così come altrettanto pimpante si è rivelata Colombo (Gorla Minore) sull’altra fascia di competenza. Apprezzabile anche la duttilità di Daddario (Varedo), proposta sia da terzino che da esterno offensivo, e di Sisti (3Team), spostata a sua volta sulle due corsie. Ben contenuta dalle “rivali” Porcaro (Lecco), tenuta lontana dalla porta con una serie di conclusioni docili.

Prossimi scrimmage in calendario il 16 e il 30 novembre in date ancora da definire.

La Selezione Arancio della Rappresentativa

IL TABELLINO

SQUADRA VERDE-SQUADRA ARANCIO 6-0

RETI: Bertolini, Benedetti, Ostini, Citaristi, Citaristi, Ostini.

SQUADRA VERDE: Olivieri, Vicini, Benedetti, Bertolini, Frecchiami, Magni, Bruno, Ostini, Citaristi, Zanaboni, Cavallin, Sirelli, Bragagnolo.

SQUADRA ARANCIO: Nicolodi, Daddario, Sisti, Invernizzi, Iannelli, Sonnessa, Zanetti, Merisio, Porcaro, Pagnoni, Colombo, Bogni, Lutescher, Rocco.

ARBITRO: Pietropaolo di Cinisello Balsamo

STAFF: Giacomo Mignani (Allenatore), Sebastiana Sedda (Vice Allenatore), Andrea Cianci (Preparatore Portieri), Francesca Caprotti (Fisioterapista), Silvio Carugo (Medico).

La Selezione Verde della Rappresentativa

LE INTERVISTE

Il tecnico Giacomo Mignani valuta così il primo allenamento conoscitivo: «Le sensazioni sono buone, fortunatamente avremo a disposizione altri allenamenti per valutare anche altre ragazze prima di cominciare a fare delle scelte. L'obiettivo è ripartire dal blocco dello scorso anno e andare a sostituire quelle ragazze che per età non sono più convocabili cercando gli innesti per garantire ulteriore potenziale alla squadra»

Abbiamo poi pizzicato alcune delle protagoniste anche per fare due chiacchiere sul campionato (tutte le news e le statistiche sono disponibili sull’app Sprint e Sport)

Lisa Citaristi (Monterosso): «Quest’anno il nostro campionato è iniziato bene, peccato per la sconfitta contro la Doverese. Ci stiamo allenando con grande entusiasmo e saremo pronte a recuperare terreno nelle prossime partite. Essere qui in Rappresentativa è sempre un’emozione, già a partire dai raduni di inizio stagione»

Erika Magni (Lecco): «Siamo partite inaspettatamente bene, abbiamo una squadra che porta in dote la solidità dello scorso anno con qualche nuovo innesto. Non ci aspettavamo di essere così in alto in classifica ma non dobbiamo montarci la testa, i risultati ottenuti finora sono stati frutto del buon calcio che abbiamo giocato. Personalmente è molto importante essere chiamati per la Rapp e poter contribuire per la nostra regione».

Marina Zanetti (Doverese): «La squadra è abbastanza nuova, anche io sono arrivata quest’anno, per cui all’inizio abbiamo dovuto conoscerci e costruire una chimica di squadra e questo è stato faticoso. Poi però abbiamo preso il giusto ritmo, ora speriamo di tenere questo passo fino alla fine del campionato. Rappresentativa? Sempre bello essere chiamati a indossare la maglia della Lombardia»