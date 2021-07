Il Grande Slam diventa maggiorenne, nuovo format con 12 squadre partecipanti

È uno dei tornei più attesti di inizio stagione: il Grande Slam giunge alla sua 18ª edizione e lo fa con una veste diversa. Saranno 12 le squadre partecipanti a contendersi l'ambita coppa nelle categorie dall'Under 17 ai Primi calci 2014. Quattro saranno i campi base: Pro Collegno Collegnese, KL Pertusa, Beiborg e Nichelino Hesperia. La manifestazione prenderà il via il 4 settembre prossimo e si concluderà il 10 ottobre.

Il sorteggio si terrà giovedì 22 luglio alle ore 20 presso la sede della società Nichelino Hesperia in via Prunotti 17. Oltre alle società dei quattro campi base, prenderanno il via alla manifestazione anche Caselle, Carmagnola, Lesna Gold, Pecetto, Rivarolese, Rosta, San Giacomo Chieri e Mercadante.

La Rivarolese è campione uscente e protagonista di tante coppe Grande Slam. Attenzione però a squadre come San Giacomo Chieri e soprattutto Rosta, reduci dalle partecipazioni al SuperOscar, e che hanno gruppi molto validi in ogni categoria.

Prima del sorteggio, il Comitato Organizzatore consegnerà a tutte le società partecipanti il Regolamento Generale e l'Appendice al Regolamento. Poi sarà tutto pronto per celebrare e soffiare sulla diciottesima candelina!