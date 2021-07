Lucento Under 15: Passalacqua e Checa lasciano la squadra di Sandro Ursoleo

Mercato incandescente quello del Lucento di Sandro Ursoleo, che dopo gli acquisti di Alessio Esposito, Mattia Rollero, Federico Greco e Mattia Nicosia, si vede privato di due ottimi giocatori come Alessio Checa e Andrea Passalacqua. Il primo, centrale difensivo molto attento e arcigno, si è trasferito alla Virtus, il secondo invece, giocatore con dei colpi straordinari, molto forte sotto porta e sui calci piazzati, è passato al Barcanova. Entrambi i calciatori sono stati presi l'anno scorso dal secondo gruppo del Lucento e portati nel primo, ma questo non è bastato a convincerli a rimanere: Checa non si trovava bene con l'ambiente e la rivalità con altri suoi ex compagni lo ha convinto ad andarsene, mentre Passalacqua sosteneva di non avere il giusto minutaggio e lo spazio necessario per brillare al meglio.