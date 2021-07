Organici giovanili: 10 rinunce ai campionati regionali. Il PSG mantiene la parola

Nella giornata di oggi, martedì 20 luglio, sono stati pubblicati dal comitato LND Piemonte gli elenchi delle società iscritte (tanti i documenti ancora mancanti di alcune società) ai campionati regionali. Alcune "notizie", come le esclusioni di Atletico Torino e Rivoli dall'Under 17 (Rivoli anche dall'Under 15), o come le esclusioni del Gozzano da ogni categoria regionale erano già annunciate. Altre, in termini di mancate iscrizioni, un po' meno. Guardando in controluce con i gironi dell'anno scorso, si può vedere quanti posti rimangono vacanti per ogni categoria di competizione regionale.

Under 17 • Quattro posti vacanti per le esclusioni di Gozzano, Rivoli e Atletico Torino e la rinuncia del Bricherasio.

Under 16 • Quattro posti vacanti per le rinunce di Alicese Orizzonti, Lg Trino, San Francesco e PSG.

Under 15 • Tre posti vacanti per l'esclusione del Rivoli e le rinunce di Morevilla e PSG.

Under 14 • Quattro posti vacanti per l'esclusione del Gozzano e le rinunce di Academy Novara, Valle Elvo Occhieppese e Salice.

Le iscrizioni registrate, però, non sono tutte definitive perché molte società, specie nel torinese, sono state invitate a presentare alcune documentazioni mancanti per il completamento dell'iscrizione. Documenti che vanno dal saldo contabile alla disponibilità del campo di gioco, fino alla ben più spinosa questione dell'omologazione del campo sintetico.