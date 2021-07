Under 18, ecco le prime 21 società che hanno aderito

La LND Piemonte Valle d'Aosta ha appena pubblicato sulla propria home l'elenco delle società che al momento hanno deciso di iscrivere i propri 2004 alla categoria Under 18, novità di questa e solo per questa stagione. Sono spiegate anche le modalità di tesseramento, con vincolo annuale, le modalità di utilizzo in prima squadra e Under 19 e infine come viene trattato il Premio di Preparazione. Ricordiamo che quella qui sotto elencata non è la lista definitiva delle partecipanti, dato che il termine di iscrizione per la Under 18 scade il 31 agosto 2021.

Ecco la news completa:

Ha destato interesse sin dall’istituzione da parte della F.I.G.C. il nuovo Campionato Allievi Under 18, portando le Società ad interrogarsi sulla opportunità o meno di iscrivere una propria squadra.

Tenuto conto che il termine ultimo per aderire a tale attività, che presumibilmente per il primo anno sarà a carattere regionale con finali nazionali istituite dal Settore Giovanile e Scolastico nazionale, il Comitato Regionale ritiene di rendere note le Associazioni Sportive, elencate di seguito, che ad oggi hanno presentato la loro iscrizione. Si ricorda che il termine ultimo per inoltrare domanda di partecipazione, con modalità online, è il 31 agosto:

ACQUI F.C. SSDARL

S.D. ALESSANDRIA LIONS 2014

S.D. ARQUATESE VALLI BORBERA

S.D. BANDITO

S.D. BARRACUDA

S.D. BEIBORG

S.D. CALCIO SETTIMO

S.D. CARRARA 90

S.D. CARRU MAGLIANO ALPI

S.D. COLLEGNO PARADISO

CROCETTA CALCIO ASD

C.D. GIAVENOCOAZZE

MIRAFIORI A.S.D.

S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957

P.D. PRO COLLEGNO COLLEGNESE

S.D. PRO VILLAFRANCA

S. S.SECONDO A.S.D.

D. SALUZZO

S.D. SAN BENIGNO

C.D. STRAMBINESE 1924

S.D. V.D.A. CHARVENSOD

Sarà cura del Comitato Regionale aggiornare periodicamente l’elenco delle iscritte alla categoria Allievi Under 18 al fine di fornite alle affiliate un quadro generale sulla composizione organica di tale attività.

Spostandosi sul tema del vincolo annuale dei calciatori nati nel 2004, va considerato che la delibera del Presidente Federale, riportata sul C.U. n. 12 della Lega Nazionale Dilettanti, stabilisce che in via straordinaria e facoltativa per la sola stagione sportiva in corso, i calciatori “Giovani” della classe 2004, in deroga all’art. 31 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono continuare a svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale.

Ne consegue che gli stessi calciatori, una volta tesserati con vincolo annuale di Settore Giovanile e Scolastico, potranno prendere parte alle gare del Campionato Under 18, ma anche ai Campionati Under 19 o delle categorie Dilettanti, purché nel rispetto dei limiti di età previsti dalle rispettive categorie.

Si ricorda, inoltre, che allo stato attuale ed in virtù dell’opportunità concessa ai suddetti calciatori – il tesseramento di Settore Giovanile per la corrente Stagione Sportiva degli atleti 2004 rientrerà nel computo delle ultime cinque stagioni per la futura richiesta del Premio di Preparazione. Ciò anche per il fatto che allo stato attuale non sono pervenute disposizioni che possono escludere i 2004 con vincolo “giovani” da tale computo.