Nasce il Calcio Nibionno, Il presidente Marco Ratti punta forte sul settore giovanile: l'obiettivo è riportare in auge i biancoverdi

Una nuova società ha fatto il suo ingresso nel panorama calcistico lombardo. Anche se definirla nuova, non è del tutto corretto. Si tratta, più che altro, di un ritorno. Soltanto pochi giorni fa infatti è nato l'ASD Calcio Nibionno, il cui presidente è Marco Ratti. Il club è stato formato da dirigenti e allenatori che facevano parte dell'ormai ex Accademia Calcio Nibionno, nel tentativo di riportare il settore giovanile biancoverde ad alti livelli.

Le parole. Direttore sportivo e responsabile del settore giovanile è Marco Corti, che illustra così il progetto: «Insieme ad altri membri dell'ex società di via Molino Nuovo, abbiamo deciso di impegnarci al fine di dare vita a questo progetto. Il nome della società è cambiato, ma non i principi e, soprattutto, buona parte dell'organigramma societario e tecnico. Il prossimo sarà un anno zero, non potrebbe essere altrimenti. Ripartiamo daccapo, ma l'ambizione è tanta e con il lavoro e la programmazione potremo tornare in auge. Partiremo con tre squadre - Under 14, 15 e 17 - a comitato provinciale, ma l'obiettivo è quello di riguadagnare i regionali nel minor tempo possibile. Certo, ci vorrà del tempo, ma siamo convinti di poter riuscire nel nostro intento».

Allenatori. Per quanto riguarda gli allenatori, al momento l'unica certezza è il nome del tecnico dei 2008, che sarà Cosimo Agovino. Ci vorrà ancora qualche giorno per scoprire gli altri due prescelti, tenuti ancora segreti dalla società. Ciò che si sa, è che uno dei due è un profilo nuovo, l'altro invece è una figura che conosce già l'ambiente biancoverde. Sistemate queste ultime due questioni si potrà dare definitivamente il via a questo nuovo progetto.