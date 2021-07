Giovanili Regionali, semaforo verde fissato per domenica 3 ottobre: rese note anche le società iscritte ai campionati

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio di ieri, il CRL ha reso nota la data dell'inizio dei campionati giovanili regionali. Il giorno da segnare sul calendario è domenica 3 ottobre, giornata durante la quale prenderanno il via tutti e cinque le competizioni regionali: dalle due Élite all'Under 16, passando per Under 17 e Under 15. Uno start - come ampiamente prevedibile - posticipato sensibilmente, sia rispetto all'ordinario sia paragonandolo a quello della passata stagione. Un indizio chiaro che va a pari passo con la scelta di ridurre il numero di squadre per ogni girone, aumentando di conseguenza il numero di quest'ultimi i quali, con ogni probabilità, verranno pubblicati la prossima settimana.

Squadre iscritte. Non solo le date, bensì anche le squadre ad oggi iscritte ai campionati regionali. Partendo dall'Under 17 Élite, l'organico sarà composto da 36 società, lasciando dunque presagire un suddivisioni in tre gironi da 12 squadre ciascuno. Situazione diversa per l'altra Élite, ovvero l'Under 15. Orfane del Seregno (che giocherà gli "Under Serie C in virtù della promozione della prima squadra), le squadre in organico sono 31 le quali, probabilmente, saranno suddivise - sulla falsariga dell'ultima annata - in due soli raggruppamenti. Per quanto riguarda le restanti categorie, l'Under 16 conta ben 80 società, mentre sono "solamente" 67 per l'Under 17 e 75 per l'Under 15.

CLICCA PER LEGGERE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CRL