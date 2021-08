Da Tucci a Puttinati, tutti gli acquisti del Lucento

Con la firma di Gabriele Tucci, attaccante 2005 preso quasi a sorpresa dall'Alpignano, il Lucento ha completato tutti gli organici delle quattro categorie del settore giovanile. Ecco nel dettaglio, categoria per categoria, l'elenco degli arrivi in corso Lombardia per la stagione 2021/22:

Under 17 (2005), allenatore Alessandro Pierro

Fabio Mattiello, portiere, dal Bsr Grugliasco

Nicolò Lupo, difensore centrale, rinnovo prestito dal Torino

Filippo Caruso, difensore centrale, dal Bsr Grugliasco

Nicoló Palumbo, trequartista, dalla Pro Eureka in prestito dal Torino

Gabriele Tucci, punta centrale, dall'Alpignano

Promossi dal secondo gruppo:

Perrone Federico Perrone, portiere

Burei Loris Burei, terzino sinistro)

Trevor Igbinakenzwa, centrocampista)

Dino Alessandro Dino, esterno di attacco)

Under 16 (2006), allenatore Alberto Piazza

Andrea Varallo, portiere, dal Torino

Gemelli Sow, esterni offensivi, dalla Torinese

Veglia, punta, dalla Torinese

Salubro, difensore, dall'Alpignano

Federico Di Todaro, centrocampista, dal San Giorgio

Alexandro Buda, esterno, dal Bacigalupo

Under 15 (2007), allenatore Alessandro Ursoleo

Matteo Rollero, esterno, dal Lascaris

Alessio Esposito, centrocampista centrale, dal Lascaris

Federico Greco, attaccante, dall'Olympic Collegno

Mattia Nicosia, difensore centrale, dal Pozzomaina

Promossi dal secondo gruppo:

Tusha, terzino destro



Under 14 (2008) allenatore Alessio Rapisarda

Mattia Patrone, terzino destro, dal Ciriè

Alessio Croce, esterno d'attacco, dal Ciriè

Diego Puttinati, attaccante, dalla Pro Eureka

Andrea Amodio, portiere, dal Lascatris

Loris Cirri, attaccante, dal Lascaris

Pietro Farisco, difensore, dal Lascaris

Luca Morlano, centrocampista, dal Barcanova

Dal secondo gruppo: Nicolò Fortunato, esterno d'attacco