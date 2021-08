Collegno Paradiso, c'è anche Mattia Tufaro dal Pianezza per i 2005

Un altro ex Rivoli si aggiunge al gruppo 2005 del Collegno Paradiso per il campionato Regionale Under 17. Il Ds Stefano Peddis, dopo Alessandro Sganga, Riccardo Iachino e Alessandro Cacciatori porta a Collegno anche Mattia Tufaro, jolly offensivo nell'ultima stagione a Pianezza, a completamento dell'organico a disposizione di Luigi Ruocco. "Mattia Tufaro può dare un apporto importante a questo gruppo" spiega Peddis, che ha portato avanti una lunga trattativa per portare il trequartista rossoblù in via Galvani. Tufaro, insieme a Cacciatori, Sganga e Iachino ha fatto parte della squadra che vinse il campionato Under 14 di Torino con il Rivoli allora allenato da Jacopo Crispo e che ha lanciato tanti altri giocatori nelle big Regionali.